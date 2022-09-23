En güzel halıyı tasarlayanlara ödülleri verilecek

‘Tasarlayın Dokuyalım' sloganıyla düzenlenen VIII. Makine Halısı Tasarım Yarışmasına katılarak yirmi finalist arasına giren tasarımlar bugün jüri için görücüye çıktı.

Bu yıl yarışmaya 256 eserle müracat edildiğini ifade eden GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan yapılan değerlendirme sonrası bunların arasından 20 halının finale kaldığını sözlerine ekledi. Yapılacak jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren eserler 24 Eylül Cumartesi günü düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından Gaziantep Üniversitesi ve Halı Tasarım Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Tasarım Günler" etkenlikleri ve “VIII. Makine Halısı Tasarım Yarışması finalleri Şehitkamil Sanat Merkezinde start aldı. Düzenlenen yarışmada finale kalan ve Gaziantepli halı firmaları tarafından dokunan 20 halı bugün Türkiye'nin farklı üniversitelerinden yarışma jürisi olarak Gaziantep'e gelen akademisyenler ve sektörün önde gelen isimleri tarafından oylandı. GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan ve GAHİB üyelerinin de katıldığı oylamada finale kalan 20 tasarım üzerinde incelemeler yapıldı. Konuyu değerlendiren Başkan Zeynal Abidin Kaplan, Tasarım Günleri etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen tasarım yarışmasında yarışmaya fiziki olarak müracaat eden 256 eser arasında jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında 20 tasarımın finale kaldığını ve bu tasarımların Gaziantepli halı firmaları tarafından dokunarak halıya dönüştürüldüğü, bugün yapılan jüri değerlendirmesinin ardından dereceye girecek eserlerin 24 Eylül 2022 cumartesi günü düzenlenecek olan ödül töreninde eser sahiplerinin ödüllendirileceğini sözlerine ekledi. Bugün yapılan oylamaların ardından Tasarım Günlerine bir dizi etkinliklerle devam edilecek.