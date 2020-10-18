'En iyi narkotik polisi, anne' projesine Gaziantep'te start verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “En İyi Narkotik Polisi, Anne” projesi Gaziantep'te de başladı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü 30 Anneyi uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesine Gaziantep'te start verildi. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü 30 Anneye uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgilendirme yaptı. Annelere uyuşturucu madde kullanımı durumunda çocuklarında oluşabilecek davranış değişikliklerini anlatan görevli polisler, çocukları ve gençleri uyuşturucudan uzak tutabilmek için anne ve emniyet güçlerinin işbirliğinin önemli olduğuna değindi.

Emniyet uyuşturucuyla annelerle birlikte mücadele edecek

Çocuklarını en iyi gözlemleyen kişiler olarak annelerle işbirliği kuran emniyet güçleri, annelerin bilgisini ve farkındalığını artırarak bu proje ile çocukları uyuşturucudan korumak ve uzak tutmayı amaçlıyor. Sokakları uyuşturucu maddelerden temizlemeye çalışan ekipler evin içinde çocuklarını izleyen annelerin herhangi bir hal ve davranış durumunun değişmesi durumunda kendileriyle iletişime geçmesini istiyor. Polisler anne ve çocuk arasındaki bağı kullanarak gençleri ve çocukları uyuşturucu maddelerin kullanımından uzaklaştırmayı amaç ediniyor.