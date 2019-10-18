Engeller beyaz bastonla ortadan kalkacak

Engelsiz Yaşam Merkez'inde organize edilen programda konuşan Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, belediye tarafından engelli vatandaşların yaşamlarını zorlaştıran engelleri kaldırmak için yürütülen çalışmaları anlatarak, Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki eğitim modelinden ve beyaz baston uygulamasından bahsetti.

Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi ise, Türkiye'nin engellilere yönelik daire başkanlığının ilk kez Gaziantep'te kurulduğunu hatırlatarak, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören görme engelli vatandaşlara hayalleri doğrultusunda ilerlemesini tavsiye etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Oya Alpay'la görme engelli birçok dernek başkanlarının da katıldığı farkındalık günü etkinliği, Engelsiz Yaşam Merkezi Görme öğrencilerinin okuduğu şiirler, dans performansları ve piyano resitaliyle sona erdi.

Beyaz baston uygulaması nedir?

1921 yılında trafik kazası sonucu görme engelli olan fotoğrafçı James Bidds, çevredekilerin ve sürücülerin kendisinin görme engelli olduğunu anlaması ve dikkat çekici olması için bastonunu beyaza boyayarak dolaşmaya başlar. Bu deneyim başarılı olur ve 1931'de Fransız Körler Örgütü, görme engellilerin bastonunun beyaza boyanmasını ve beyaz baston adıyla simgeleştirilmesini kararlaştırır. Bu uygulama giderek yaygınlaşır ve görme engellilerin kullandığı baston, beyaz baston olarak anılmaya başlar.