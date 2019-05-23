Engelleri aşıp Türkiye Şampiyonu oldular

Türkiye Ampute Süper Ligi'nde sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve büyük bir mücadele örneği gösteren Şahinbey Ampute Futbol Takımı tüm rakiplerini farklı skorlarla yenerek hedefine ulaşıp kupanın sahibi oldu.

Gaziantep'te oynadıkları futbol ile adeta engel tanımıyoruz diyen Şahinbey Ampute futbol takımı oyuncuları, Türkiye Ampute Süper Ligi'ni şampiyon bitirerek önemli bir başarıya imza attılar. Mavi-beyazlı ekip şampiyonluğu garantilemelerinin ardından ligin son haftasında oynadıkları Bursa Gücü maçı sonrası kupasına kavuştu. Bu önemli günde futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarlar davul ve zurna eşliğinde halaylar çekerek adeta coştular.

Sezonu büyük başarıyla kapatan Şahinbey Ampute'nin bu zaferinin ardından ise yadsınamayacak emekler var. Türkiye'de ender rastlanır bir spor tesisleşmesine giden Şahinbey Belediyesi'nin destekleriyle bu noktaya gelen Şahinbey Ampute bu hamleleri sezon başında önemli transferlerle tamamlayarak lige start verdi. Ligin ilk yarısında içeride ve dışarıda aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çeken mavi-beyazlı ekip lig bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk kupasını ise ligin son maçında Bursa Gücü Ampute Spor Kulübü'nü 6-0 mağlup ederek kaldıran Şahinbey Ampute inancın ve birlikteliğin önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha gösterdi.

Davul zurna çaldı, Ampute takımı oyunculara halaya katıldı

Şahinbey Akkent Spor Köyü'nde oynanan ve 6-0 kazanılan son maçın bitiş düdüğü ile birlikte bir sezon boyunca verilen emeğin karşılığı olan şampiyonluğu kutlayan Mavi-beyazlı futbolcular doyasıya eğlendiler. Davul zurna eşliğinde şampiyonluğu kutlayan Şahinbeyli futbolcular zaman zaman halaya katılarak yerinde duramadılar. Saha içerisinde elden ele dolaşan kupa ile fotoğraf çekilen futbolcular kupayı Gaziantep'e getirmenin mutluluğunu yaşadılar.

Öte yandan Şahinbey Ampute Futbol Takımı şampiyonluk kupasını Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı ve Bedensel Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Gözegir'in elinden aldılar.

Mehmet Tahmazoğlu: "Hepsini yürekten tebrik ediyorum"

Elde edilen başarı ve şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı ve Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bu şampiyonlukta emeği geçen başta kulüp başkanımıza, teknik heyetimize, tüm sporcularımıza, çok teşekkür ediyorum. İlk defa Gaziantep'e Ampute Süper Ligi kupası geliyor. Ayrıca bu yıl takımımız destan yazdı. Namağlup bir şekilde sezonun bitmesine iki hafta kala 88 gol atarak sadece 4 gol yiyerek sezonu kapatmış oluyoruz" dedi.

Avrupa kupaları için bugünden çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel ise, "Burada yazdığımız destanı Avrupa'da da yazacağız. Türk Milli takımının omurgasını oluşturan Şahinbey Belediyespor, dünya kupasında da milli takımımıza her türlü desteği verecek" diye konuştu.