Engelleri aşmak sempozyumu TRT Spor'da yer aldı

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenen “Engelleri Aşmak” Sempozyumu, TRT Spor Kanalı'nda Cem Çınar tarafından hazırlanan “Engelsiz Spor” Programı'nda yayınlandı.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Ergun'un başkanlığında düzenlenen etkinlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı konuşmalarında organizasyonun önemine değinmişlerdi.

Sempozyum kapsamında düzenlenen “Birlikte Başarmanın Yolları” konulu panelde ise Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Başkanı Hulusi Kalender, Bedensel Engelliler Yüzme Milli Takımı Antrenörü Osman Çullu, Ampute Milli Futbol Takımı Eski Sporcusu Fatih Karakuş, Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Takımı Genel Menajeri Ramazan Taşkın, Limitsiz Spor Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Salih Cem Pişkin ile TRT Spor Engelsiz Spor Programı Muhabiri Cem Çınar da konuşmalarıyla katkıda bulunmuşlardı.

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü organizasyonunda, SANKO Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri etkinlik sırasında yılın en başarılı sporcusu olarak, Nazmiye Muslu Muratlı'yı ve en başarılı takım olarak ise Gazişehir Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı seçmişlerdi.