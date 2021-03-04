Engelli gencin akülü sandalye sevinci

Engelli vatandaşları hayata bağlamak ve yaşam standartlarını iyileştirme adına her engelli bireye ulaşmaya çalışan Şehitkamil Belediyesi, son olarak doğuştan bedensel engelli olan Eyüp Türkoğlu'na akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Eyüp, ilk turunu evin içinde attı.

Yaptığı çalışmalarla ‘sosyal belediyecilik' alanında önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, engelli vatandaşları hayata bağlamaya ve yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası ekipleri, son olarak Kuzeyşehir'de ikamet eden Mesut ve Kader Türkoğlu çiftinin doğuştan engelli oğlu 14 yaşındaki Eyüp Türkoğlu'nu, evinde ziyaret ederek, akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Babasının desteğiyle akülü tekerlekli sandalyesine binen Eyüp, ilk turunu evin içinde attı. Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Eyüp Türkoğlu, Başkan Fadıloğlu'na teşekkür etti.

Başkan Fadıloğlu'na teşekkür

Sağlanan akülü tekerlekli sandalye desteğinden dolayı Başkan Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür eden baba Mesut Türkoğlu, “Oğlumun bir tekerlekli sandalyeye ihtiyacı vardı. Maddi durumumuz yeterli olmadığı için tekerlekli sandalye alamıyorduk. Şehitkamil Belediyemizin engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye hediye ettiğini duyduk ve biz de başvurduk. Allah razı olsun Belediye Başkanımızdan, bizim bu ihtiyacımızı giderdiler. Bugün de arkadaşlar, akülü tekerlekli sandalyeyi getirdiler. Şimdi oğlum artık istediği gibi dışarıya çıkıp gezip dolaşabilecek. Şehitkamil Belediye Başkanımıza bize akülü tekerlekli sandalye desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.