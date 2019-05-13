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Engelli minikler gönüllerince eğlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Bilinçli Gençler Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte engelli öğrenciler gönüllerince eğlendi.


GAÜN Eğitim Fakültesinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Dr. Öğr. Üyesi Erhan Tunç, “GAP Görme Engelliler İlköğretim Okulundan öğrenci arkadaşlarımızı misafir ettik. Bremen Mızıkacıları adlı tiyatro oyununu sergileyen çocuklar daha sonra işaret diliyle seslendirdikleri şarkılar ve dans gösterisi ile büyük ilgi topladı. Görme engelli çocuklarımızın yüzünde oluşturduğumuz tebessüme aracı olan Ayben Katırcı, Meryem Yıldırım ve Gamze Çelik öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

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