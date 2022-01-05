Engelsiz Mutfak Engel Tanımıyor

Engelsiz Yaşam Merkezi gastronomi atölyesinde engelsiz bireylerle kereviz ile hem yöresel bir ürün olan hem de protein açısından çok zengin olduğundan vejetaryenler için tercih edilen maş fasulyesi ürünleri kullanılarak yemek ve piyazlar hazırlandı.GAÜN Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Melike Keskin'in katıldığı ve öğrencilerin yoğun ilgisini çeken ziyaret kapsamında öncelikli olarak Engelsiz Yaşam Merkezi gezilerek, engelsiz bireyler konusunda bilgi edinildi. Engelsiz bireyler ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tezgahların başına geçerek, vejetaryen ve sağlıklı reçeteleri, şef adayı öğrencilerin yanında engelsiz bireylerin yardımıyla hazırlandı. Yarışma formatında hazırlanan yemekler alanında uzman hocalar tarafından değerlendirildi. Kazanan gruplara Engelsiz Yaşam Merkezinin bireyleri tarafından hazırlanan el emeği mutfak ürünleri takdim edildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü son sınıf öğrencileri, Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon Merkezi'nde özel eğitim alma gereksinimi olan bireylerle birlikte yemek yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı.