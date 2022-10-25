Enhancer Projesi'nin kapanışı HKÜ'de gerçekleştirildi

C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonuyla yürütülen, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT)-ENHANCER Projesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından uygulanan “Yeni Ürün Geliştirmek için Altyapının Güçlendirilmesi ve Mentör Köprüsünün Kurulması” projesinin kapanış toplantısı yapıldı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ve ICMPD/Enhancer Projesi Göç ve Kalkınma Portfolyo Yöneticisi Pınar Yapanoğlu'nun açılış konuşmaları ile başlayan programda, destek verilerek hayata geçirilen projelerin sunumları yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: “Hasan Kalyoncu Üniversitesi; insan kaynakları başta olmak üzere, laboratuvarları, teknoloji transferi ofisi, teknokenti ve diğer tüm unsurları ile yüksek Ar-Ge ve üniversite-sanayi işbirliği potansiyeline sahiptir. Üniversitemiz tarafından, sanayi işbirliği alanında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kuluçka merkezinde öğrenci ve akademisyenler tarafından 40'tan fazla şirket kurulmuş, bunların 15'ine farklı kurumlardan başlangıç sermayesi verilmiştir. Öğrenci ve akademisyenler tarafından toplam 156 patent başvurusu yapılmış, bunların 16'sı tescillenmiş, 5'i ticarileştirilmiştir. OSB Teknokent'te ise girişimciler tarafından toplam 47 resmi Ar-Ge ve yazılım projesi yürütülmüştür. Son 3 yılda üniversitemiz ile sanayi kuruluşları arasında toplam 39 Ar-Ge projesi kontratı imzalanmıştır. Toplam 9 milyon 460 bin TL bütçeli projelerde üniversitemiz akademisyenleri görev almıştır. Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi'nde KOBİ'ler, akademisyenler ve öğrencilerimize yönelik prototip üretme desteği verilmektedir. ENHANCER programında uygulanan proje ile Kalyon Garaj altyapısı yeni makine ve yazılımlarla güçlendirilmiştir. Projede açılan pilot çağrı ile KOBİ'ler ve girişimcilerden başvurular alınmış, yeni ürün fikirleri için iş planı hazırlama desteği de yine projemizde eğitim alan mentorlerce verilmiştir. Böylelikle, girişimcilerin yeni ürünlerine yönelik iş planları hazırlanmış ve doğru yöntemlerle üretilerek ticarileştirilmesi yolu açılmıştır. Proje ile güçlendirdiğimiz altyapımız sayesinde başarıyla uyguladığımız pilot uygulamanın devamı planlanmış olup reel sektör ile işbirliğimiz artarak sürecektir” diyerek ENHANCER projesinin uygulanmasında katkı sağlayan ICMPD ve İKA başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür etti.

''109 fayda sağlayıcımıza hibe katkısı gerçekleştirdik''

ICMPD hakkında bilgiler veren ICMPD/ENHANCER Hibe Yöneticisi Pınar Yapanoğlu: “Enhancer projesi çerçevesinde illerde girişimcilik ekosisteminin ve aktörlerinin kapasitesini geliştirmek amacıyla faaliyetler yürütülmektedir. Özellikle bu aktörler arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Faaliyetlerde ortak kullanım tesislerinin kurulması için projenin içeriğinde hibe faaliyetlerinin olmasına önem veriyoruz. Projenin bütçesi 32.5 milyon Avro'dur. 17 milyon Avro'luk kısmı da hibe projelerine ayrılmış durumdadır. Proje, kullanıcı olarak özellikle ticaret odalarını, üniversiteleri, teknoparkları, KOBİ'leri, kooperatifleri ve kişisel girişimcileri hibe ile güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Şu ana kadar yaklaşık 109 hibe fayda sağlayıcımıza hibe katkısı gerçekleştirdik. Bugün kapanışını yapmış olduğumuz projemize de ENHANCER proje bütçemizden 250 bin Avro bütçe aktarılmıştır” diyerek projede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

''Teori ve pratik birlikte başarı getiriyor''

İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ise, “Bölgenin girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi adına bu tarz projelerin çok daha fazla yapılması gerekiyor. İKA olarak, bölgemizin girişimcilik ekosistemini güçlendirmek adına birçok faaliyet yürüttük. Bu ekosistemde siz değerli girişimciler tarafından geliştirilen fikirlerin ticarileşmesi noktasında atacağınız adımlar, bu sürece destek verecek mentorler ve kuluçka merkezleri bir araya geldikçe sonuç odaklı çalışmaları daha fazla görmeye başladık. Teori ve pratiğin birleştirilmesi ile başarı geliyor” dedi. Açılış konuşmalarının ardından, Deniz Ventures Ekosistem Kaşifi Ahmet Yasin Acar tarafından “Türkiye'de girişimci ekosistemi ve yatırımcı bakış açısı” konulu bir seminer verildi. Programda ayrıca, projeden yararlanan KOBİ'lerin temsilcileri yatırımcı sunumlarını gerçekleştirdi.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, günün anısına ICMPD/Enhancer Projesi Göç ve Kalkınma Portfolyo Yöneticisi Pınar Yapanoğlu'a, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz'a, HKÜ İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Cengiz Helvacıkara da Deniz Ventures Ekosistem Kaşifi Ahmet Yasin Acar'a hediye takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.