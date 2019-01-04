Enişte vahşetinden kurtuldu, İran sınırında şehit düştü

Gaziantep'te eniştesinin silahlı saldırısında anne, baba ve ablasını kaybeden Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse'nin, olaydan 3 gün önce göreve başlaması sayesinde bu saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı. Köse, bu olaydan 7 ay sonra görev yaptığı İran sınırında teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü.

Gaziantepli Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse, Iğdır'ın Aralık ilçesi Emince köyünde İran sınır hattı bölgesinde devriye görevi yapan Özel Harekat Komando birliklerine yönelik terör saldırısında şehit düştü.

Şehidin Gaziantep'in Nizip ilçesi Bahçeli Mahallesi'ndeki yakınlarına acı haber ulaştı. Şehidin baba evine ve mahalleye Türk bayrağı asıldı. Şehit Köse'nin ailesi ile ilgili acı bir detay da ortaya çıktı.

Olaydan 3 gün önce başladığı görevi hayatını kurtarmıştı

Şehidin, 20 Haziran 2018 tarihinde cinnet getiren eniştesi Eyyüp Y. tarafından evlerine yapılan baskında ablası Gülşen, babası Bekir ve annesi Gülsen Köse'yi kaybettiği ortaya çıktı. Şehit Uzman Çavuş Ahmet Köse'nin bu olaydan yaklaşık 1,5 ay önce ay önce uzman çavuş eğitimine başladığı öğrenildi. Eğitimlerini tamamlayarak izne çıkan şehit uzman çavuşun, acı olaydan 3 gün önce göreve başlamak için ailesinin yanından ayrılarak tekrar görev yaptığı Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığına döndüğü ortaya çıktı.

Annesi, babası ve ablasının yanına defnedilecek

Acı haberin ardından şehidin köydeki dayısı ve diğer yakınları yasa boğuldu. Şehidin çok sevdiği annesi, babası ve ablasının yanına defnedilmesi için aynı mezarlıkta yer açıldı. Şehidin naaşı, baba evinin yakınındaki mahalle mezarlığında annesi, babası ve ablasının yanına defnedilecek