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Enkaz altında kalan köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Gaziantep’te AFAD ekipleri çatısı çöken bir binanın enkazında kalan köpeği canlı olarak kurtarmayı başardı.

Gaziantep'te AFAD ekipleri çatısı çöken bir binanın enkazında kalan köpeği canlı olarak kurtarmayı başardı.


18 Ocak tarihinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'te ulaşımda aksamalar yaşanırken kar birikmesi sonucu bazı binaların ve işyerlerinin çatılarında yer yer çökmeler oluştu. Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı 5.Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ve katı atık deposu olarak kullanılan bir depoda çatı çökmesi sonucu enkaz oluştu. Soğuk hava nedeniyle sığındığı bu depoda oluşan enkazın altında kalan bir köpek AFAD ekipleri tarafından fark edildi. Yaklaşık 2 saatlik sürdürülen çalışma sonucu köpek sıkıştığı enkaz altından AFAD ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

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