Enkazda sahiplerini kaybeden ‘Afet' isimli köpeğe büyükşehir sahip çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Hatay'da 6 gün sonra göçük altından kurtarılan köpeğin tedavi, bakım ve barınma ihtiyacını üstlendi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem sonrası Hatay'da bir köpek, sahipleriyle birlikte göçük altında kaldı. 6 günün sonunda AFAD yetkilileri tarafından kurtarılan köpeğe, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Parkı sahip çıktı.

Gece saatlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirilen terrier cinsi köpek, tedavi altına alındı. Depremde enkaz altında kalan sahiplerini kaybeden köpeğe, tedavisini üstlenen veteriner hekimleri, Afet ismini verdi. Afet ismi konulan köpek şu anda serum tedavisiyle hayata tutunuyor.

Afet tedavi sonrası hayvan barınağında kalacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Parkı ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, deprem sonrasında afet alanlarının hepsine yetişmeye çalıştıklarını belirterek, “Sokak hayvanlarımızın barınma, tedavi gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Hatay'da göçük altında 6 gün boyunca kalmış bir canımız, AFAD yetkilileri tarafından bize ulaştırıldı. Bu köpeğimizin, sahipleri göçük altında ne yazık ki yaşamını yitirmiş. Gece saatlerinde AFAD yetkilileri göçük altından kurtardıkları dostumuzu bizlere teslim etti. Köpeğimiz, şu an mama yemiyor. Bu nedenle serumla besliyoruz. Tedavisini üstlenen veteriner hekimlerimiz, bu köpeğimizin adını afet koydu. Artık Afet bizimle beraber kalacak. Ona hayvan barınağımızda bakacağız” dedi.

Özsöyler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde de başka bir köpeği ekiplerce Gaziantep'e getirdiklerini ifade ederek, “Bu köpeğimizin ailesi şu an AFAD çadırında kalıyor. Sağlık durumu iyi olan bu köpeğimizin tedavileri tamamlandığında ailesine tekrar teslim edeceğiz” diye konuştu.