Enkazlarda ekiplerin kıymetli eşya hassasiyeti

Depremin vurduğu illerden Gaziantep'te bin 324 binada başlayan arama kurtarma çalışmaları 108 binada devam ederken enkazlardaki arama kurtarma çalışmalarında bulunan Kur'an-ı Kerim bir kadın kurtarma görevlisi tarafından göğüs hizasında taşınarak bölgeden götürüldü. Polis ise enkazdan çıkan bez bebeği alıp önce arkadaşlarına gösterip muhafaza altına aldı.

Bütün enkaz alanlarında ekiplerin en son sese kadar enkazların başında yaptığı dinleme ve arama kurtarma çalışmalarında ortaya çıkan eşyalar da özel olarak muhafaza altına alınıyor. Kurtarma ve güvenlik ekipleri sadece maddi değeri yüksek olan eşyalar değil manevi değeri yüksek eşyalara da özel hassasiyet gösteriyor. Gaziantep şehir merkezindeki 8 katlı Emre Apartmanı enkazında görev yapan kurtarma ekipleri ve emniyet güçleri, molozların arasında çıkabilecek maddi değeri olan ziynet eşyalarını alıp tutanakla koruma altına alırken manevi değeri olan eşyalar da unutulmuyor. Enkaz arasında buldukları Kur'an-ı Kerimi yerden alan bur kadın kurtarma görevlisi Kur'an-ı Kerimi değerli eşyalar bölümüne götürürken bir özel harekat polisi de yerde bulduğu bez bebeği enkazda bırakmadı.