Enver Cenk Şahin Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Kayserispor forması giyen Enver Cenk Şahin'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, son olarak Kayserispor forması giyen Enver Cenk Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen Cenk Enver Şahin ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Cenk Enver Şahin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.