Erg “Eğitimde iyi örnekler konferansı” SANKO'da

Sabancı Vakfı Eğitim Reformu Girişimi (ERG), İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve SANKO Okullarının ortak çalışmasıyla Gaziantep'te uzman eğitimcilerin katılımı ile “Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 40'ıncı Yerel Çalıştayı” düzenlenecek.

SANKO Okulları Abdulkadir Konukoğlu Kültür ve Konferans Salonunda 22 Aralık 2018 Cumartesi günü 09.30-11.00 saatleri arasında ERG Direktörü Batuhan Ayda Gül moderatörlüğünde, Eğitimpedia ve Likya Danışmanlığın kurucusu Ali Koç, İELEV Özel 125. Yıl İlkokul ve Ortaokul Müdürü Burcu Aybat'ın katılımlarıyla açılış paneli düzenlenecek.

Çalıştayda 11.00-15.30 saatleri arasında ise “Yek Ahenk”, “Ezberi Bozmak, Kim Değil, Biz Yaptık", “Yatılı Bölge Okullarında Önleyici Rehberlik, Cinsel Şiddeti Konuşmak”, “Okul Öncesinde Güçlü Düşünme Sürecine Renkli Bir Bakış (Mış Gibi)”, “Çocukların Yer Aldığı Haberler Üzerinden Medya Okuryazarlığı”, “Öğretmen Ağı Tanıtım”, “Geçen Zaman Oyunu”, “İTEC CYCLE 5, Funny English Web 2.0 Tools”, “Atık Malzemelerden Probleme Dayalı STEM Uygulamaları”, “Düşünme Becerileri”, “Pratik Problem Çözme, Periyodik Cetveli Duyarak ve Dokunarak Öğrenmek”, “Sosyal Beceri Eğitimi, Kendine Güven, Paylaş”, “6 Adımda Sınıfınızı Teknolojiyle Dönüştürün”, “Eğitim İzleme Raporu 2017-18”, “Parka Giden Yollar”, “Hulahop ile Takım Ruhu”, “Z Nesli, Sürükle Bırak”, “Soru Tasarımcıları Yetiştiriyor Muyuz”, “Çizgi Film ile Etkili Öğretim”, “Oynayarak Matematik Öğreniyorum”, “Söyle Bakalım”, “Ben Buradayım”, “Öğretmen Ağı Tanıtımı”, “Sosyal Gazete”, “Geleceğin Kodları Parmaklarımızın Ucunda İsimli Kodlama Çalışması” ve “Bilgi Temelli Hayat Problemi” konularında sözlü sunum ve atölye çalışması yapılacak.

Eğitimde reform girişimi

ERG, çocuğun ve toplumun gelişimi için, eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınması esastır.

2003 yılında kurulan ERG, Türkiye'nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla, amaçları ve misyonu çerçevesinde Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturmaktadır.