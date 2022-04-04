Erişkinlere Hepatit A uyarısı

Merve Türkmen erişkin yaşlarda Hepatit A hastalığının çocuk yaşlara göre daha ağır seyrettiğini söyledi.

Dr. Türkmen, halk arasındaki yaygın kanının aksine sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de Hepatit A virüsünün hastalığa neden olduğuna dikkat çekti.

Hepatit A hastalığının önlenmesinde hijyen ve aşının çok önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Türkmen, “Çocuklarda olduğu gibi 18 yaş üzeri erişkinlerde de Hepatit A virüsüne karşı bağışıklık durumu sorgulanması ve bağışıklığı olmayan kişilerin aşılanması önemlidir” dedi.

Hepatit A virüsünün karaciğerde iltihaplanmaya yol açtığını anımsatan Dr. Türkmen “Hepatit A virüsü dışkı ile kirlenmiş su ve gıda tüketimine bağlı bulaşmaktadır. Bu nedenle hijyen çok önemlidir. Ülkemizde zaman zaman Hepatit A virüsüne bağlı salgınlar olmaktadır. Kalabalık yaşam koşulları, sağlıklı su ve tuvalet yetersizliği Hepatit A virüsünün bulaşması açısından risk oluşturmaktadır” uyarısında bulundu.

Hastalığın belirtileri

Dr. Türkmen, hastalığın belirtilerini şöyle sıraladı:

“Gözlerde ve vücutta sarılık, halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk, bulantı ve kusma, karın ağrısı, ateş, tiksinti, kas, eklem ve baş ağrıları.”

Hastalığın çocuklarda yüzde 5-10, erişkinlerde ise yüzde 70 oranında sarılık geliştirdiğini bildiren Dr. Türkmen, “İdrar renginde koyulaşma ve dışkı renginde açılma da olabilir. Hastalar, idrarın çay renginde olduğunu ifade eder” diye konuştu.

Tedavi yöntemleri

Hepatit A virüsüne özel bir tedavi olmayıp genellikle şikayetleri hafifletmeye yönelik tedaviler uygulanabildiğinin altını çizen Dr. Türkmen, bu nedenle hastalık bulaşmadan önce aşılamanın çok önemli olduğuna ve 6 ay ara ile iki doz şeklinde uygulandığına değindi. Erişkin kişilerde hastalığın ciddi seyredebildiğini ve karaciğer yetmezliğine kadar gidebildiğini kaydeden Dr. Türkmen, “Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde Hepatit A virüsü ve diğer hepatit virüslerine yönelik tetkiklerle bağışıklık durumu ve aşı gerekliliği değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.