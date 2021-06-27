İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erol Bulut, Gaziantep FK ile ilk antrenmanına çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü’nün yeni teknik direktörü Erol Bulut takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Erol Bulut takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.


Gaiantep FK'nın yeni Teknik Direktörü Erol Bulut takımla beraber ilk antrenmanına çıktı. Bulut'u bir gurup taraftar tezahürat ve çiçekle karşıladı. Antrenman açma germe hareketleri başlarken, ardından teknik taktik çalışmalarla devam etti. İdmanda yeni transferler de yer aldı.


Antrenmanı yeni Başkan Cevdet Akınal ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.