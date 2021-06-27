Erol Bulut: "Milli Takımın performansı beni şok etti"

Erol Bulut, yabancı kuralının yanlış olduğunu ifade ederek, A Milli Futbol Takımı'nın performansının kendisini şok ettiğini vurguladı.

Kısa süre önce eski başkan Mehmet Büyükekşi'den görevi devralan Cevdet Akınal ve Gaziantep Futbol Kulübünün yeni Teknik Direktörü Erol Bulut, kulüp binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Erol Bulut, hedefi olan bir takıma geldiğini ifade ederek, "Yeni bir süreç başladı. Bugün burada olmaktan mutluyum. Kulübün hedeflerini biliyorum. Hedefimiz üst sıralarda yer alabilmek. En iyisini yapmaya çalışacağız. Bu futbolcu, yönetim ve medyamızla birlikte olması gerekiyor. Ben değil, biz olarak yola çıkıp sonuna kadar götüreceğiz. Sonuçta büyük bir kulüpten ayrıldığınızda hedefi olan bir kulübe gitmek istedim. 2 sene önce yine Gaziantep FK ile görüşmüştüm. Son 2 senedir Gaziantep FK ilk 10 içerisinde yer alan bir takımdır. Şu an hem Avrupa hem de Türkiye'de transfer ile ilgili hareket yok. Takıma bakacağız analiz ediyoruz. Eksiklerimizi yönetimimize sunacağız. Doğru kişileri yan yana getirip oynatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Yabancı sayısı serbest olmalı"

Yabancı sınırlamasının yanlış olduğunu söyleyen Bulut, "Yabancı sayısı serbest olmalıdır. Kısıtlama ile alt yapıdan iyi oyuncu çıkmaz. 14 yabancı serbestken daha çok yurt dışına oyuncu gönderdik. Bu kulüpte hak eden oynayacak" açıklamasını yaptı.

"Milli Takımın performansı beni şok etti”

Milli takımın performansına da değinen Bulut, "Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki performansına ben de şoktayım. 9 maçta 7 galibiyet alan bir takımın puan almadan elenmesi beni şaşırttı. Oyuncular Türkiye'ye dönelim havası veriyordu" ifadelerini kullandı.

Başkan Cevdet Akınal: "Göreve geldikten 2 gün sonra Erol hocayla anlaştık”

Göreve geldikten sadece 2 gün sonra Erol hocayla anlaştıklarını ifade eden Kulüp Başkanı Cevdet Akınal ise "Bu bir tanışma toplantısıdır. İlk işimiz aklımızda Erol hoca vardı konuştuk. Bir hafta müddet istedi. Biz de yok seni göndermeyiz dedik ertesi gün anlaştık. 2 günde teknik direktörümüzle anlaştık" değerlendirmesini yaptı.

"Bir sol bek, iyi bir santrfor aldığımız zaman başarılı olacağımız kanaatindeyiz"

Başkan Akınal, bir sol bek bir tane de santrforu kadrolarına katacaklarının altını çizerek, "Hocamız takımı analiz etmiş, istemediğini yolladık. Mirellas bizi oyaladı, vazgeçtik. Muhammet Demir'in sözleşmesi bitmişti. Başakşehir'e gitti. Başakşehir'in istediği parayı vermeyeceğiz. Şartlarımızla anlaşırsak alırız. Başakşehir'e teklifimizi sunduk. Aykut hoca onu deneyecekmiş. Orta sahanın ortasına bir oyuncu almayı düşünüyoruz. Andre Felipe'ye para vererek gönderdik. Mukavele yaptığımız oyuncular var. Şu anda defansımız çok sağlam. Bir sol bek, iyi bir santrfor aldığımız zaman başarılı olacağımız kanaatindeyiz. Bunu el birliği ile yapacağız. Şehri arkamıza alacağız. Her türlü eleştiriye açığız. Ne yaparsak ortak akılla yapacağız. Takımımızı üst sıralara ve Avrupa'ya götürmeye çalışacağız. Ukraynalı genç bir oyuncu aldık. O çok iyi bir futbolcu olacak. Sagal ve Doğan Erdoğan'ı aldık. Diğer iki yabancı teknik direktörlerimiz bir tane genç oyuncuyu kadroya almadı. Yabancı hocayla her şeyi konuşamıyoruz. Yerli hocayla sabah akşam sohbet ediyoruz. Yabancı teknik direktörlerin istemediği oyuncuları göndermek için 25 milyon lira para ödedik. Bolu kampına gideceğiz. 21 Temmuzda Avusturya'ya gidecek takımımız. Hazırlık maçlarımız olacak. Güçlü takımlar olacak bunlar" diye konuştu.

"Kulübün vergi dışında burcu yok”

Kulübün vergi borçları dışında burcu olmadığını ifade eden Başkan Akınal, "Hedefimiz Lig'de ilk 5'tir. Kulübün sadece vergi borcu var. Onu da vergi barışı içerisinde çözeceğiz. Başka bir borcumuz yoktur. Biz kurumsal bir kulübüz. Bin liradan başlayarak kombine çıkartmayı düşünüyoruz" diye konuştu.