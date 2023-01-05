Erol Bulut: "Son dakikada 1 puan aldığımız için futbolcularımı kutluyorum"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-1 berabere biten Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikada 1 puan aldığımız için futbolcularımı kutluyorum" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Zorlu maçta 90+6. dakikada Maxim'in attığı golle 1 puanı kurtaran Gaziantep FK puanını 18'e yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, son dakikalarda 1 puanı kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, “Maça iki açıdan bakmak lazım. İlk yarıda bizim ve rakibin bir şansı vardı. Bizim kaçırdığımız rakibin de değerlendirdiği bir gol oldu. Maçın ikinci yarısında ise sonuna kadar zorlayan ve savaşan bir Gaziantep FK vardı. İkinci yarı yeterince pozisyona girdik. Maalesef bir tanesini değerlendirdik. Sonuçta beraberlik çıktı. 1 puan aldığımız için futbolcularımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Hakem konusunda bir şey demeyeceğim ama Günay'a tavrı şık değildi"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasının VAR kayıtlarının yayınlamasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "O hakemle ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Sonuçta gerekenler hafta boyunca konuşuldu. Günay'ın orada söylediği bir cümle var. Maalesef hakem dalga geçerek futbolcumuza cevap veriyor. Oda çok şık değil futbol adına" diye konuştu.