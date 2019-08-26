Eşi tarafından bıçaklanan kadın, bebeğini kucağına aldı

Gaziantep'te doğum yaptıktan sonra eşi tarafından hasta yatağında bıçaklanan kadın, çocuğunu kucağına aldı. Sağlık durumu iyi olan anne, “O şahıs en ağır şekilde yargılansın. Kadınlar ölmesin” dedi.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında doğum yaptıktan sonra eşi Ahmet Y. tarafından bıçaklanan Güldane Y., yoğun bakım ünitesinden servise alındı. Sağlık durumu iyi olan anne Güldane Y., ‘Umut' adını verdiği bebeğini kucağına alarak koklayıp öptü. Hasta yatağında eşi tarafından acımasızca bıçaklanan talihsiz anne, bebeğinin kendisine umut olduğunu söyledi.

6 aydır ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanan Güldane Y., gözü dönmüş kocasının en ağır şekilde yargılanmasını isteyerek, “O şahsın en ağır şekilde yargılanmasını istiyorum. Çocuğuma bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. İki çocuğumla beraber kahrolurdum. Bana bir şey olsaydı bebeğim annesiz kalacaktı. Anne sütünden mahrum kalacaktı. Kardeşleri bekliyorlar, o benim umudum. O şahıs hafif şekilde yargılanmasın. Kadınlarımız ölmesin, çocuklarımız annesiz kalmasın. Annesiz kalıp büyümesinler. En ağır ceza neyse o verilsin” dedi.

Eşini bıçaklayarak yaralayan Ahmet Y., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.