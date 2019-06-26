Eşinden şiddet gören kadın 3 çocuğuyla sokakta yaşıyor

Gaziantep'te 3 çocuk annesi Münevver Gümüş, eşinden şiddet gördüğü için çocuklarıyla sokakta yaşıyor.

Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi'nde oturan Münevver Gümüş, eşi Ümit Gümüş'ten şiddet gördüğünü iddia etti. Eşinin alkolik olduğunu ve kendisini sürekli darp ettiğini ileri süren 3 çocuk annesi kadın, eşinin kendisini ve çocuklarını eve sokmadığını söyledi. Daha önce kadın sığınma evine gittiğini ve orada kalıcı olarak barınamadığına değinen Gümüş, içinde giyeceklerinin bulunduğu poşetlerle park ve sokaklarda yaşamaya başladı. Gidecek yerinin ve maddi gelirinin olmadığını ifade eden 11, 8 ve 2 yaşlarında 3 çocuğu bulunan anne Gümüş, yetkililerden yardım bekliyor.

“Çok zor durumdayım”

Eşinin kendisini eve almadığını ileri süren Gümüş, zor durumda olduğunu söyleyerek, “Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Kadın sığınma evinde de kaldım ama orası kalıcı değil. Gidecek, sığınacak bir yerim yok. Çok zor durumdayım. Çocuklarımla birlikte aç susuz sokakta kaldım. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Fatma Şahin'den çocuklarımla kalacak bir ev istiyorum. Allah rızası için bize yardım etsinler. Maddi bir gelirim de yok. Annem babam da ölü. Şeker hastalığım var, rahatsızlıklarım var. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

“Allah rızası için Münevver'e yardım edilsin”

Çocuklarıyla zor şartlar altında yaşayan Gümüş'e yardım edilmesini isteyen Gümüş'ün yakını Gülseren Durmuş da, “Münevver zor durumda. Çocuklarıyla beraber çaresizce yardım bekliyor. Yetkililer bu kadına yardım elini uzatsınlar. Münevver'i kocası eve koymuyor, içip içip dövüyor. Bizim de maddi durumumuz iyi değil. Münevver'i ve çocuklarını barındıracak bir yerimiz yok. Benim yüreğim yanıyor” diye konuştu.