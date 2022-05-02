Eşini silahla yaraladıktan sonra intihar doktorun cenazesi defnedildi

Gaziantep'te dün akşam sözlü tartışma esnasında kendisi gibi doktor olan eşini silahla yaraladıktan sonra intihar eden Dr. Burhanettin İzzet Seçkin'in cenazesi defnedildi.

Gaziantep'te aile hekimi eşi Meryem Seçkin'i (46) ayağından silahla yaraladıktan sonra kafasına sıkarak intihar eden Dahiliye Uzmanı Dr. Burhanettin İzzet Seçkin (49) son yolculuğuna uğurlandı. Asri Mezarlık'ta bulunan Şireci Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına MMT Amerikan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taşdelen, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Taşdelen, MHP Gaziantep Milletvekili Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili Dr. Bayram Yılmazkaya ile 2 çocuğu'nun yanı sıra doktor arkadaşları katıldı.

Dr. Seçkin'in cenaze namazına katılan oğlu ve kızı tabutun başından ayrılmazken cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Dün akşam iki ayağına isabet eden kurşunlardan dolayı yaralanan ve hastanede tedavisi süren Dr. Meryem Seçkin'de cenazeye telefondan görüntülü olarak katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Dr. İzzet Seçkin'in cenazesi yakınları ve sevenleri tarafından asri mezarlıkta defnedildi.

Dr. Meryem Seçkin'in ise tedavisinin sürdüğü sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.