Eski 5. Zırhlı Tugay Komutanının cezası onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 4 sanığın cezalarını onadı.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3.Ceza Dairesi sanık avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceledi.

İncelemenin ardından kararını açıklayan mahkeme, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığını belirtti.

Yerel mahkeme tarafından, dönemin Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal, Kurmay Başkanı Hakan Çınar, eski Yarbay Metin Gültekin ile İstihbarat Astsubay Osman Tutdu'ya verilen cezalar ve İlhan Kayadibi'nin beraat kararı uygun bulundu. Ayrıca beraatine karar verilen Alparslan Kahraman ile Mesut Dündar'ın dosyaları ayrılarak yeniden yargılanmalarına karar verildi.

Daire, tutuklu sanıklar Murat Soysal, Hakan Çınar, Metin Gültekin ve Osman Tutdu'nun tahliye taleplerini ise reddetti.

Dava geçmişi

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 21 Mayıs 2018'de dönemin Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal ile Kurmay Başkanı eski Yarbay Hakan Çınar'a ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski Yarbay Metin Gültekin'e ise ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme' suçlarından 18 yıl 9 ay ceza verilmişti.

Eski Astsubay Osman Tuttu'ya ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmiş, tutuksuz sanıklar Alparslan Kahraman, İlhan Kayadibi ve Mesut Dündar hakkında beraat kararı verilmişti.