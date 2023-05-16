Eski Adalet Bakanı Gül'den dünyaya otokrasi cevabı

Eski Adalet Bakanı ve Ak Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'de seçimin otokrasi ve demokrasi arasında kalacağı yönünde değerlendirmede bulunan yabancı ülkelere ve medya kuruluşlarına en güzel cevabın, seçim sonuçları olduğunu belirterek, "Türkiye'ye demokrasiyle ilgili ev ödevleri veren ülkeler oldu. Türkiye demokrasisi ile ilgili sözde ders vermeye çalışanlara milletimiz demokrasi dersiyle cevap verdiğini herkes gördü” dedi.

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Gaziantep Milletvekili seçilen Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, partisinden seçilen 7 milletvekili ile birlikte Gaziantep Ak Parti İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Milletvekili Gül, Türkiye'de yapılan seçimlerdeki katılımın dünyanın ve Avrupa'nın bir çok ülkesinden daha fazla olduğunu hatırlatarak, Türkiye'deki seçimin otokrasi ve demokrasi arasında yapılacağı yönünde değerlendirmede bulunan yabancı ülke ve medya kuruluşlarına cevap verdi. Gül, "Seçim öncesinde Türkiye'ye demokrasiyle ilgili ev ödevleri veren ülkeler oldu. İçeriden ve dışarıdan demokrasi özgürlüğü ve bir takım yaklaşımların hepsini gördük. Farklı ülkelerde, Almanya'sından İngiltere'sine kadar bir çok ülkenin yayın organlarındaki manşetlerinde 'Türkiye demokrasisine, sözde ders' vermeye çalışanlara milletimizin bir demokrasi dersiyle cevap verdiğini herkes gördü. Bugün Almanya'da yüzde 76, Amerika'da yüzde 77 İngiltere'de yüzde 67 olan seçime katılım ülkemizde yüzde 90'a yakın bir katılımla ortaya çıktı. İnsanlar demokrasiye sandığa koştu. Bu yönüyle halkımız batı demokrasilerine örnek olacak, önemli bir demokrasi dersi vermiştir. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun. Sandığa giden tüm vatandaşlarımızı, tüm hemşerilerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Gaziantep'ten 9 milletvekili

Gül, Gaziantep'ten Cumhur ittifakının ise 9 milletvekili çıkardığını söyleyerek, "Gaziantep'imiz Cumhurbaşkanımızın yanında yer aldı. 8 Ak Parti, 1 MHP olmak üzere 9 milletvekilini meclise taşımış oldu. Amacımız, siyasetimiz şehrimize hizmet etmektir. Hep beraber Gaziantep'in sorunlarını çözmek ve bu sorunların giderilmesi noktasında gayret edeceğiz. Bu vesileyle ben Gaziantep'te seçilen tüm milletvekiline de ayrıca başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Oy almak için değil gönül kazanmak için siyaset yapıyoruz"

Milletvekili Abdulhamit Gül, deprem bölgesinde alınan sonuçlarla ilgili ise depremzedelere yönelik yapılan değerlendirme, eleştiri ve hakaretlere de cevap verdi. Depremzedelerin yaşam standartlarını geliştirecek çalışmaların daha da hızlanarak devam edeceğini vurgulayan Gül, "Dün ilk ziyaretimizde İslahiye ve Nurdağı'na gittik. İslahiye'deki esnafımız için dükkanların inşaatlarını önümüzdeki hafta bir kısmını teslim edeceğiz. Biz oy almak için değil gönül almak için siyaset yapıyoruz. Bir depremzedemizin duası birçok oydan daha kıymetlidir. Biz yaraları sarıncaya kadar hükümet olarak, parti olarak, vatandaş olarak bu şehirin vekilleri olarak orada olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Erdoğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı seçilecektir"

Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilk turda en yakın rakibine önemli bir fark attığını ve ikinci turu da kazanarak, yeniden Cumhurbaşkanı olacağına inandığını vurgulayan Gül, "14 Mayıs seçimleri Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden biriydi. Milletimiz de bunun bilincindeydi. Cumhur İttifakı adayımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51 ile ilk turda milletimizin teveccühü ile büyük bir oy aldı ve önemli bir oy farkıyla birinci oldu. İnanıyorum ki 2. Turda milletimizin desteğiyle inşallah yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilecektir” ifadelerini kullandı.

"Aşkla yola devam edeceğiz"

Programda konuşan Ak Parti İl Başkanı Ertuğrul Teymur ise,Türkiye yüzyılında aşkla yola devam edeceklerini belirterek, "Milletimiz Cumhurbaşkanımızdan ve Cumhur İttifakımızdan yana oyunu kullanarak Türkiye yüzyılına hazır olduğunu gösterdi. Şimdi bizleri 2 haftalık yoğun bir süreç bekliyor. Bir kez daha kazanmak için hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Yaptığımız hizmetler ve halkımızın teveccühleri sayesinde cumhurbaşkanımızı zafere ulaştırmak adına aşkla, azimle, sahip olduğumuz ve her an koruduğumuz vatan sevgimizle, inancımızla yola devam edeceğiz” diye konuştu.

Programa Milletvekili Gül ve İl Başkanı Teymur'un yanı sıra seçilen diğer milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da katıldı.