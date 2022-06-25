Eski bakanın ismi Gaziantep'teki işlek bir caddeye verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerinin ortak kararıyla Şehitkamil ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde bulunan caddeye, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı ve Eski CHP 22. Dönem Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın adı verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılışta yaptığı konuşmada, belediye meclis üyeleriyle aldıkları karar doğrultusunda Mustafa Yılmaz'ın adını, kentin en işlek caddelerinden birinde yaşatmak istediklerini söyledi. Mustafa Yılmaz'ın bir marka olduğunu belirten Başkan Fatma Şahin, konuşmasına şöyle devam etti:

''Mustafa ağabeyi aileden biliyorum. Benim çok özel bir insan. Mustafa Yılmaz ağabeyim bakanlık sürecinde hastanelerde yaşanan sıkıntılara çare olmuştu. İnsanlar hastayken bir derman istiyor. Yılmaz'ın kurduğu sistem, Ankara'ya giden hastaların hızlı bir şekilde derman bulmasını sağlamıştı. Yalnızca tedavi değil tabi ki seyahat sürecinde verdiği desteğin yanı sıra Mustafa Yılmaz, vatandaşların iyileşme sürecinin de bir takipçisi oluyordu. Bu olağan üstü bir hizmet. Allah kendisinden razı olsun. Makam görevi bittikten sonra temiz kalmak hakikaten çok önemli. Yaptığı işlerle hala Mustafa Yılmaz'ın anılması bizlere nasıl güzel bir insan olduğunu gösteriyor.''

''Gaziantep farklılıkları bir masada bırakarak aynı masada oturabilir''

Gaziantep Valisi Davut Gül ise vefanın önemli olduğunu aktararak, “Gaziantep birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir. Büyün farklılıkları bir tarafa bırakarak şehir için aynı masada oturabilen bir şehir Gaziantep. Mustafa Yılmaz'ın daha anlatılmayan binlerce hizmeti var, katkısı var. Toplumun geneli ne ise siyasetçi de onu temsil ediyor. Her türlü yapılan olumlu hizmetin ardında siyasetçilerimizin irili ufaklı katkıları vardır. Bunların bilinmesi ve yaşatılması her şeyden de önemlisi anlatılması bir vefadır, hakkın teslim edilmesidir'' diye konuştu.

Eski bakan Mustafa Yılmaz da siyaset sürecinin ardından en büyük hediyelerden birini aldığını dile getirerek, “Bu gibi hediyeler herkese nasip olmuyor. Sayın Valimin ve Büyükşehir Belediye Başkanım başta olmak üzere belediye meclis üyelerinin benim için düşündüğü bu hediye için çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Açılışa Başkan Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Eski Bakan Mustafa Yılmaz, Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.