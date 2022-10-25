Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten Başkan Fadıloğlu'na ziyaret

Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti.

bir dönem Başbakan Yardımcılığı ile Maliye Bakanlığı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde de bulunan Mehmet Şimşek, adı verilen okulun açılışını yapmak üzere geldiği Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret etti. Rıdvan Fadıloğlu ile Mehmet Şimşek; eğitim, sanat, kalkınma, çevre ve şehircilik konularında istişarelerde bulundu. Başkan Fadıloğlu, ilçede yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili Şimşek ve beraberindeki heyeti bilgilendirdi. Başkan Fadıloğlu, ayrıca yapmayı planladığı çalışmalar ile ilgili de bilgi verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ziyaret sonunda Mehmet Şimşek'e günün anısına hediye takdiminde bulundu.