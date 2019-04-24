İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Eski GTO Başkanı Eyüp Bartık'a hapis cezası

Gaziantep’te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’ya 30 Ocak 2014’te GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık, 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 30 Ocak 2014'te GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık, 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.


Gaziantep'te görülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık, eski genel sekreter Halil Göçer ve avukatları katıldı.


Sanık Eyüp Bartık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kendisine komplo kurulduğu söyledi. Örgütün en itibarlı olduğu dönemde bile hiçbir irtibatı olmadığını belirten Bartık, para yatırma işinin içinde de yer almadığını ifade ederek kendisini savundu. Sanık Halil Göçer ise kendisinin GTO'da yönetim kurulunda bulunmadığını, maaşlı çalışan olduğunu belirtti.


Mahkeme heyeti, sanık Eyüp Bartık'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verirken, sanık Göçer'in ise beraatine hükmetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.