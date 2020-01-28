Eski Milli Boksör Coşkun Kesen sağlığına kavuşuyor

Geçirdiği kalp krizi sonrası Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde tedavi gören Eski Milli Boksör Coşkun Kesen, Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba'ya, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı ve hastane çalışanlarına yakın ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Uzun yıllar milli formayı giydikten sonra antrenör olarak hayatına devam eden Gaziantepli boksör Coşkun Kesen, geçirdiği kalp krizi sonrası sevenlerini üzdü. Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne kaldırılan ve daha sonra uygulanan tedavi ile sağlığına kavuşan Kesen, tedavi sürecinde kendisine yardımcı olan Medical Park Gaziantep Hastanesi yönetimine, hastane doktorlarına, hemşire ve personellerine teşekkür etti.

Kesen, “Beni sağlığıma kavuşturan Medical Park Gaziantep Hastanesi, Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba'ya, görevindeki eşsiz performansı, profesyonelliği, hastalarına olan ılımlı, olumlu, sonuç odaklı, pozitif, açıklayıcı ve mütevazi yaklaşımı için Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erhan Yazıcı'ya, teşekkür etmek isterim. Ayrıca hastane doktorlarına, hemşire ve personellerine şükranlarımı sunar, teşekkür ederim” diye konuştu.