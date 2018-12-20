Eskişarkaya Sosyal Tesisi hizmete hazır

Şehitkamil Belediyesi, Eskişarkaya Mahallesi'nde yapımına kısa süre önce başladığı sosyal tesisi tamamladı.

Mahallede yaşanan taziye yeri sıkıntısını çözmek amacıyla yapılan Eskişarkaya Sosyal Tesisi, mahalleliyi memnun etti.

Merkeze sağladığı hizmetleri kırsal alandaki mahallelere de götüren Şehitkamil Belediyesi, önemli bir yatırımı daha tamamladı. Mahalle halkının birçok ihtiyacını sosyal tesisler aracılığıyla karşılayan Şehitkamil Belediyesi, kısa süre önce Eskişarkaya Mahallesi'nde yapımına başladığı modern ve çok amaçlı sosyal tesisi hizmete hazır hale getirdi.

Toplam 2 katlı olan Eskişarkaya Sosyal Tesisi, 250 metrekare inşaat alanı üzerine yapıldı. Sosyal tesis içerisinde; bay-bayan taziye evi, muhtarlık bürosu, mutfak, WC ve abdest alma yerleri bulunuyor. Ayrıca sosyal tesis önünde bir oturum alanı da yapıldı.

Tamamlanan sosyal tesis, mahalle halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Özellikle taziye konusunda yaşanan sıkıntının artık çözüldüğünü dile getiren Eskişarkaya Mahalle Muhtarı Ökkeş Özdemir, çalışmaları dolayısıyla Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti.

“Başkanımız, her isteğimizi yerine getirdi”

Özellikle taziye yeri konusunda mahallelinin sıkıntı yaşandığını ifade eden Eskişarkaya Mahalle Muhtarı Ökkeş Özdemir, yapılan sosyal tesis ile bu sorunun çözüldüğünü ifade etti.

Muhtar Özdemir, “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza taziye evi yapılması için müracaat ettik. Bir sosyal tesis yapılması yönündeki talebimizi olumlu karşıladılar. Sağ olsun Başkanımız, bize güzel bir sosyal tesis yaptı. Artık yeni yapılan sosyal tesisi kullanacağız. Çok memnunuz, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederiz. Önceden yaz aylarında aşırı sıcaklardan, kış aylarında aşırı soğuklardan dolayı büyük sıkıntı yaşıyorduk. Vatandaş evinde yeri olmadığı için yer sıkıntısı yaşanıyordu. Ama şimdi bu sorun çözüldü. Yeni yapılan taziye evinde kadınların ve erkeklerin yerleri ayrı olarak yapıldı. Başkanımız, her isteğimizi yerine getirdi. Başkanımıza, mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.