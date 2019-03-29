Esnaftan Tahmazoğlu'na sevgi seli

Göreve geldiği günden bu yana çalmadık kapı bırakmayan ve Şahinbey İlçesi'ndeki evlere her fırsatta misafir olan ve esnafın çayını içen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu esnafı ziyaret etti. Başkan Tahmazoğlu ziyaretleri sırasında esnafın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

“Esnafımızın düşünceleri bizim için önemli”

Belediyeciliğin gönül işi olduğunu saat ve mesai anlayışı gözetmeksizin vatandaşa hizmet için çalışmak gerektiğini vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Her fırsatta esnafımızı ziyaret edip onların çayını içerek, talep ve önerilerine dinliyor, belediye çalışmalarımız hakkında bilgi veriyoruz. Esnaf ve dostlarımızın düşünceleri bizim için çok önemli. Hayata geçireceğimiz tüm çalışmalarımızı halkımızın talep ve önerileri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Başkanımızın yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na yoğun ilgi gösteren esnaf ise “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'ndan memnunuz. Kendisi yaptığı çalışmalarla Şahinbey İlçemiz'in çehresini değiştirdi. Ailemizin her ferdi kendi yaşına ve alanına göre belediye hizmetlerinden faydalanabiliyor. Allah kendisinden ve ekibinden razı olsun” diye konuştu.