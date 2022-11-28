ESSGSIE projesinin Ulusötesi toplantısı yapıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) koordinatörlüğünde 2020 yılı Teklif Çağrısı döneminde Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar çerçevesinde kabul edilen "Empowering Social Skills of Gifted Students by Inclusive Education" isimli proje çerçevesinde 4. TPM Ulusötesi Proje Toplantısı ortak ülkelerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Polonya, Kuzey Makedonya, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi BİLSEM ortakları yüz yüze katılım sağlarken İngiltere ve Portekiz ortakları online olarak katıldı. Toplantıda her ülkenin kapsayıcı eğitim, özel yetenekli öğrencilerin eğitimi ile ilgili iyi örnek uygulamaları paylaşıldı. Proje çerçevesinde hazırlanacak kitap ile ilgili sunumlar yapılarak, Şahinbey Belediyesi BİLSEM ziyaret edildi. Proje ortakları ülkemizdeki özel yetenekli öğrencilere verilen eğitimleri yerinde inceleme fırsatı buldu. Ayrıca kültürel gezilerde Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi, Oyuncak Müzesi, GAÜN Tarihi Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi ziyaret edildi. İngiltere'de yapılacak son proje toplantısının tarihinin de kararlaştırıldığı toplantı, GAÜN Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Çetin tarafından katılım sertifikaları dağıtılarak sona erdi.

Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, yoğun çalışmaların sürdürüldüğü proje toplantılarının çok verimli geçtiğini, proje ortaklarının Gaziantep Üniversitesinin ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti paylaşarak Gaziantep'ten ayrıldıklarını ifade etti. Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Yılmaz Öztürk, desteklerinden dolayı GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a, projede görevli GAÜN öğretim üyelerine, katılım sağlayan ortaklara teşekkür etti.