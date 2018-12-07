Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ünal Anka'da

Hasta memnuniyeti odaklı kaliteli sağlık hizmetini hastalarına sunmaya özen gösteren ve Gaziantep'in sağlık turizminde merkez olması yönünde önemli başarılara imza atan Özel Gaziantep Anka Hastanesi, hekim kadrosuna güvenilir isimleri dahil etmeyi sürdürüyor.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Kerim Ünal Özel Gaziantep Anka Hastanesinin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Op.Dr. Kerim Ünal kimdir

Op. Dr. Kerim Ünal, 1985'te Burdur'da doğdu. Adem Tolunay Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul 112 ekibinde hekim olarak görev yaptı. 2010-2016 yıllarında Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Prof. Dr. Ömer Özkan ve Prof. Dr. Özlenen Özkan ile birlikte Türkiye'nin ilk yüz ve kol nakli ameliyatlarında olmak üzere 5 yüz nakli ve 2 kol nakli ameliyatında birlikte çalıştı. 2016-2018 yılları arasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalıştı. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde plastik cerrahi alanında dersler verdi. Mikrocerrahide sayısız tecrübeye sahiptir. Adıyaman'da daha önce yapılmayan büyük ameliyatlara imza attı.Ulusal Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kongrelerinde 2011 yılında asistan yarışmasında, 2015 yılında uzmanlık yarışmasında birincilik ödüllerini aldı. 3 yurt içi 8 yurt dışı yayını bulunmaktadır. 2017 yılında Barış Çakır'ın yanında fellowship programında burun estetiğinde ileri düzey eğitim aldı.

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Ünal'ın ilgi alanları, estetik cerrahi işlemler, burun, meme, karın estetiği, liposuction, vücut şekillendirme, yüz gençleştirme, dolgu, botox, prp, el kesileri, yüz travmaları, açık yaralar, yanık vemikrocerrahidir.

Anka Hastanesi bölgeye hizmet veriyor

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu hastalara ulaşan Anka Hastanesi'nde, Cildiye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji, Beslenme ve Diyetetik, Göz Hastalıkları, Ağız ve Diş Sağlığı, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, Uyku Laboratuvarı röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.