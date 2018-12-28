Etkili İletişim Ve Beden Dili seminerine öğrencilerden yoğun ilgi

Gör. Süleyman Şahan'ın konuşmacı olarak katıldığı ”Etkili İletişim ve Beden Dili” semineri düzenlendi.

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkili iletişim konusunda konuşan Öğretim Görevlisi Süleyman Şahan, “Kendi kişisel gelişiminizi kendiniz sağlamadığınız takdirde bir başkasının sizleri anlamasını beklemeyin. Neyi nerde nasıl konuşacağınızı, basitçe duygu düşünce ve isteklerinizi nasıl anlatabileceğinizi bilmeniz lazım. Basit konuşmaya bakın çünkü akıcı bir dil konuşmadığınız takdirde karşınızdaki insanların dikkatini toparlamanız mümkün değil” dedi. Basit ve akıcı konuşabilmek için kitap okumanın önemine vurgu yapan Öğr. Gör. Süleyman Şahan, “En önemli formül dinlemek, yaşadığımız gürültünün en büyük nedenleri bizleriz. Birbirimizi anlamamamız, birbirimizi anlamamamız üzerine bir hayat kurgulamamız ve birbirimize saygı duymamamız” diye konuştu.

Program sonunda GAÜN İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve İletişim ve Medya Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin tarafından konuşmacı Öğr. Gör. Süleyman Şahan'a teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.