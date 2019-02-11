Ev hayalleri gerçekleşti

Yıllardır ev sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar, kira öder gibi ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Türkiye'nin en büyük toplu konut alanlarından olacak Kuzey Şehir'de yaşamın keyfini sürecek Gaziantepliler, unutulmaz duygular yaşadı. Başta şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler ve çok sayıda vatandaş, Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor Salonunda toplandı. Yıllardır kirada yaşamak zorunda kalan dar gelirli aileleri, ev sahibi olmanın heyecanı sardı, kur'ada ismi çıkanlar gözyaşlarına hakim olamadı. TOKİ yetkilileri tarafından ismi anons edilen vatandaşlar, yanındakine sarılarak mutluluğunu dışa vurdu. Şehitkamil ilçesinde 8,5 milyon metrekare alanda 250 bin kişinin yaşayacağı 50 bin konutluk proje kapsamında 3'üncü etapta 694, 4'üncü etapta ise 222 konut olmak üzere toplam 916 adet konut için kura çekimine katılan binlerce vatandaş, yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını aktardı. Ev hayallerini gerçekleştirilmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e teşekkür eden vatandaşlar, mutluluk gözyaşları döktü.

“Aklım durdu sandım”

Mutluluktan kalbinin yerinden çıkacağını bildiren Ahmet Akkaya, ev sahibi olduklarını eşiyle telefonda paylaşarak, “Sevinçten kalbim duracak. Diyecek aslında hiç söz yok, Allah Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den razı olsun. Mekanı cennet olsun. Büyük bir sevinç. Aklım durdu sandım” dedi.

“Ateş üstünde oturur gibiydim”

Hatice Yıldırım da 45 yıldır kirada yaşadıklarını artık ev sahibi olma umudunu yitirdiklerini ancak Başkan Fatma Şahin'le umutlarının yeşerdiğini söyleyerek, "Kaç senedir ev için yazılıyordum çıkmıyordu, şimdi çıktı çok sevindim. Herkese nasip etsin. İlk defa evim olacak. Elin kirasında sürünüyorduk, çok şükür Allah'ıma. Fatma Şahin'den bu imkanı tanıdığı için Allah razı olsun. Kimse evsiz kalmasın. Cenabı Allah belediyemizi her zaman gürletsin. Eve o kadar ihtiyacımız vardı ki. İnanın ateş üstünde oturur gibiydim” diye konuştu.