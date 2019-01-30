Ev hırsızları yakalandı

Gaziantep'te evlere girip hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı.

Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarıbayır mahallesindeki hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı operasyonda bir eve girip hırsızlık yapan K.D ve A.D adlı şüpheli şahıslar gözaltına aldı. Ekipler şüphelilerden elde ettiği 1 adet bilezik, 2 adet kolye ve 1 çift küpeyi sahibine teslim etti.

Ekipler Mimarsinan mahallesinde yaptıkları diğer operasyonla ise, yine eve girip hırsızlık yapan M.G adlı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden elde ettiği 1 adet Osmanlı tuğrası altın ve 3 bin 400 doları sahibine teslim etti.

3 şüpheli yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.