Gaziantep'te bir evde çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Alevlerin pencerelerden taştığı ve yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Yangın, akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Türkmenler Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı. İddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonrası, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin pencerelerden taştığı ve yoğun dumana neden olan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Korku ve panik anları cep telefonu kameralarında

Yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, yangın sırasında yaşanan korku ve panik cep telefonu kameralarına yansıdı.