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Evde gömülü bulunan ceset kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Gaziantep’te, bir evin avlusundaki merdivenin altına gömülü halde bulunan ve üzerine beton döküldüğü tespit edilen ceset, otopsi işlemlerinin ardından kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere Nizip ilçesine gönderildi.

Gaziantep'te, bir evin avlusundaki merdivenin altına gömülü halde bulunan ve üzerine beton döküldüğü tespit edilen ceset, otopsi işlemlerinin ardından kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere Nizip ilçesine gönderildi.


Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaklaşık iki buçuk ay önce meydana geldi. İddiaya göre, iki buçuk ay önce kayıp ihbarı verilen Mehmet Y.'ye (30) ait olduğu iddia edilen cansız beden, arkadaşı E.S isimli şahsın evinde merdiven altına gömülüp üzerine beton dökülmüş halde bulundu. Emniyet ekiplerinin titiz çalışması sonucu yeri tespit edilen toprağa gömülü ceset, gece saatlerinde bulunduğu yerden çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından kimlik tespiti yapılamadığı için kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere Gaziantep'in Nizip ilçesine gönderildi. Mehmet Y.'ye ait olduğu iddia edilen cenazenin yakınları ise Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü.


Olayla ilgili E.S. isimli şahıs tutuklanırken, 5 şüpheli şahsın daha gözaltında bulunduğu öğrenildi.

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