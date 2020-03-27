Evde kalan vatandaşlara balkonundan DJ'lik yaparak moral verdi

Gaziantep'te yaşayan DJ Orçun Çıkmaz, korona virüsle mücadele kapsamında dışarı çıkamadığı evinin balkonuna müzik seti kurarak, gece kulübünü evine taşıdı. Gaziantepli DJ, sergilediği performans ile eğlendirdiği mahalleliye moral veriyor.

Korona virüs salgını insanların hayatlarında köklü değişikliklere neden olurken, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yetkiler tarafından ‘evde kal' çağrısı yapılırken çağrıya uyan Gaziantepli DJ işini evinin balkonuna taşıdı. 27 yaşındaki DJ Orçun Çıkmaz ve arkadaşları, evin balkonunu, kurduğu müzik ve ışık sistemi ile adeta gece kulübüne dönüştürdü. DJ Orkun Çıkmaz, sergiledi performans ile günlerdir evinden çıkmayan komşularına ve mahalleliye eğlenceli anlar yaşatarak moral verdi. Yerel ve ulusal ezgilerlerden oluşan performans sergileyen Çıkmaz, korona virüs mücadelesi sona erene kadar kimsenin evinden çıkmaması konusunda mesaj da gönderdi.

Drone ile görüntüledi.

Akşamları polis ve yetkililerin izin verdiği saatler arasında performansını sergileyen Çıkmaz, gerçekleştirdiği atkiviteyi drone ile görüntüledi. Etkinliği balkonlara çıkarak cep telefonu ile görüntülemeye çalışan Çıkmaz'ın komşuları ise drone kameralarına el sallayarak, teşekkür etti.

"Vatandaşlarımızı eğlendirmek istedik"

Salgın nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlara moral vermek için böyle bir etkinlik düzenlediğini söyleyen DJ Orçun Çıkmaz, “Korona virüs salgını nedeniyle hepimiz hastalığın daha fazla ilerleyip sıkıntı oluşturmaması adına kendimizi eve kapatmak zorunda kaldık. Evde kalmak da bizleri biraz zorluyor ama devletimiz böyle bir karar verdiyse buna uymak zorundayız. Bu yüzden de hem kendimiz hem de vatandaşlarımızı eğlendirmek istedik. O yüzden normal yaptığımız müzik işini bu sefer balkonumuzda yapmak istedik. Sağolsun komşularımız da bize katılıp eşlik etti, bizimle birlikte eğlendiler. Umarım bu sıkıntı bir an evvel biter. Herkes sağlıkla kalsın, mutlu kalsın ve şu aralar evde kalsın” diye konuştu.