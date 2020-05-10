"Evde kilo aldım" dedi yasak biter bitmez spora koştu

Gaziantep'teki Öznur Güceylioğlu isimli 68 yaşındaki bir vatandaş ise kilo aldığı için parktaki spor aletlerine koştu.

Korona virüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan yaşlılar, haftalar sonra dışarı çıktı. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve yetkililerin onayıyla 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına onay verilen yaşlılar, muratlarına erdi. Gaziantep'te yaşayan 68 yaşındaki Öznur Güceylioğlu ise, yasak süresince evde kilo aldığını belirterek, parktaki spor aletlerine koştu.

"Evde çok kilo aldım"

Yasak süresince evden hiç çıkmadığını söyleyen ve bu süreçte istemeden de olsa kilo aldığını vurgulayan Öznur Güceylioğlu, "Yasak çıktığı günden beri evdeydim. Yaklaşık 50 gündür hiç dışarı çıkmadım. O yüzden ister istemez biraz kilo aldım. Sabah yasak kaklar kalkmaz da parka koştum ve spor aletlerinin olduğu kısma geldim. Şimdi burada biraz spor yapacağım. O yüzden çok mutluyum. Hatta bugün bizim bayramımız diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Yasağın kalktığı anlardan itibaren parkta spor yapmaya başlayan 68 yaşındaki Güceylioğlu, haftalar sonra hem güzel havanın, hem de spor yapmanın keyfini çıkardı.