Evde saksılara ekili kenevir ele geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda saksılara ekili 14 kök Hint keneviri ve uyuşturucu ele geçirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda İ.Y'nin evinde arama yaptı. Evde saksılara ekili 14 kök Hint keneviri, 19,33 gram esrar, 0,25 gram metamfetamin ve 0,53 gram bonzai ele geçirildi. Polis ekipleri İ.Y. hakkında işlem başlattı.