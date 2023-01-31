Evden 120 bin liralık ziynet eşyası çalan 3 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te bir evden 120 bin liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Tutuklanan şüpheli şahısların olayın yaşandığı evin önüne gelme ve hırsızlık sonrası kaçma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bir ikamette meydana gelen 120 bin liralık ziynet eşyası çalınması olayıyla ilgili çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, 120 bin liralık ziynet eşyası çalınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen ve çok sayıda suç kayıtları bulunan H.A., İ.H.A. ve F.D. isimli 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahısların olayın yaşandığı evin önüne gelme ve hırsızlık sonrası kaçma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapılan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.