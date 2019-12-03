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Evden bilezik çalan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep’te bir evden 4 altın bilezik çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir evden 4 altın bilezik çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesinde geçen Cumartesi günü meydana geldi. İddiaya göre, bir ikametten 4 altın bilezik çalan 2 şüpheli kayıplara karıştı. Olayın ardından harekete geçen Düztepe Polis Merkezi ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatılırken, çalıntı 4 bilezik sahiplerine teslim edildi.

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