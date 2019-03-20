Evin duvarındaki ipe asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı

Gaziantep'te bir evin duvarındaki ipe asılı kalan ebabil kuşunun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Şehitkamil ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi 57 sokakta bir evin duvarındaki ipe, ebabil kuşu asılı kaldı. Çırpınan kuş, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerini operasyonu ile kurtarıldı.

Ayağı kırıldığı belirlenen kuşun tedavi edilmesi amacıyla hayvan hastanesine gönderildiği öğrenildi.