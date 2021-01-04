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Evini silah atölyesine çevirdi

Evini silah atölyesine çeviren şahsın adresine düzenlenen polis operasyonunda tabanca, silah parçası ve aparatlar ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde evini silah atölyesine çeviren ve tabanca satışı yapan şahsın evine operasyon düzenledi. Ekipler operasyon sonucu şahsın evinde 5 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, çevirme yapmaya yarayan aparatlar ve çok sayıda silah parçası ele geçirdi. Olayla ilgili H.İ.Ç. isimli şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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