Evlilik, aile ve iletişim eğitimi sertifika töreni

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye Meslek Yüksekokulu ve İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile ‘Evlilik, Aile, İletişim ve Hukuk' eğitimine katılanlara sertifika verildi.

Üç hafta süren eğitimde, İslahiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli Sosyolog ve Sosyal Çalışmacı Gülbahar Alkanat, ‘Evlilik Öncesi Eş Seçimi, Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri-1, Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri-2, Evlilik ve Sağlık, Evlilik ve Hukuk ile Evlilik ve İletişim' konularına değindi. GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. H. Ahmet Deveci düzenlenen eğitimle ilgili, "Yüksekokulumuz sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliği ile düzenlediğimiz eğitim sona ermiş ve eğitime katılanlara katılım sertifikası vererek motivasyonlarını artırdığımızı ve eğitimin yararlı olduğunu düşünüyorum. Eğitimin düzenlenmesinde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GAÜN İslahiye Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen sertifika töreninde eğitime katılanlara sertifikaları Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Halim Gök Yüksekokul Sekreteri Bilal Erdoğan ile Eğitimci Sosyolog ve Sosyal Çalışma Uzmanı Gülbahar Alkanat tarafından verildi.