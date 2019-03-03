Evlilik okulu projesi ile 26 bin 874 çifte eğitim verildi

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, Şahinbey İlçe Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Şahinbey Belediyesi tarafından uygulanan proje kapsamında bu zamana kadar 26 bin 874 çifte eğitim verildi. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen sertifika törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

“Evlilik fedakarlık ister”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilikte en önemli faktörün sabır olduğunu belirterek, “Huzurlu bir toplum sağlamak için göreve geldiğimiz 2009 yılında ilk başlattığımız projeler Evlilik Okulu ve Hoş geldin Bebek'ti. Yeni doğan bebekleri evlerinde ziyaret edip annelere eğitimler verip, onlara çeşitli hediyeler veriyoruz. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için Evlilik Okulumuzda da eşler arasında birbirlerine nasıl davranacakları, evliliğin dini, hukuki ve sağlık boyutu hakkında bilgiler veriliyor. Bu eğitim sonrasında yeni evlenecek olan çiftlerimize otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Evlilikte iyi gün, kötü gün, zor gün, iniş, çıkış olacak. Evlilik sabır ve fedakarlık demektir. Dolayısıyla ben evli çiftlerimize sabrı, karşı tarafı dinlemeyi ve anlamayı tavsiye diyorum. Böylelikle eminim ki karşıda kendisini dinleyecek, böylece daha huzurlu ve mutlu bir evlilik olacak. İnsan hayat aslında çok kısa, baktığımızda ömür çok hızlı geçiyor. Kavga etmeye değmiyor. Günümüzü iyi geçirirsek bir bakmışız ki sabrımızı dağıtmadan ömrümüzün tamamı güzel geçmiş. Onun için sabırla, tahammülle, iyilikler ve güzellikler yaparak insanlara gönülleri mutlu etmeye çalışmalıyız” diye konuştu.

Bir çift daha umreye gidiyor

Evlilik Okulu'na katılarak sertifika almaya hak kazanan ve Umreye gönderilecek bir çift daha sertifika törenine katılan kız çocuklarının çektiği kurayla belirlendi.

Kura ile isimleri belirlenen Yeşim ve Süleyman Orak çifti Umreye gidecekleri için oldukça mutlu ve olduklarını kendilerine bu imkanı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiklerini ifade ettiler.