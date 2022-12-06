Evlilik okulunda 421 çift daha sertifikasını aldı

Şahinbey Belediyesi'nin en önemli projelerinden olan Evlilik Okulu Projesinde eğitim gören 421 çift daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ellerinden sertifikalarını aldı.

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. Çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, bu zamana kadar 41.293 çifte eğitim verdi. Düzenlenen sertifika töreninde Şahinbey İlçe Müftüsü Necati Şafak, hayat tecrübelerini paylaşarak, çiftlere evlilikle ilgili dini bilgiler verdi.

"Evlilik toplumumuzun çekirdek yapısıdır"

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu "İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Faydalı olmaya gayret edeceğiz. İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır. Bu nedenle Şahinbey Belediyesi olarak sadece yol, köprü, park ve ev yapmıyoruz. Bir taraftan da insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Gençlerimize 14 milyonun üzerinde kitap dağıtımı gerçekleştirdik. Tüm lise öğrencileri arasında okuma yarışması yapıp, 1.2. ve 3'üncüleri Umre 'ye götürüyoruz. Daha önce 550 civarında öğrencimizi Umre'ye götürmüştük. Şimdi de 10 Aralık'ta kitap okuma yarışmasını düzenleyeceğiz. Yarı yıl tatilinde de kazananları Umre'ye göndereceğiz. Gençlerimizi ve vatandaşlarımızı ‘Gaziler Diyar'ından Şehitler Diyar'ına' projesiyle Çanakkale'ye gönderiyoruz. Onların vatan ve millet aşklarının temellerini atıyoruz. Böylelikle bir taraftan şehrimizi imar ederken neslimizin de imarını ihmal etmiyoruz. Evlilik Okulu Projesi benim için çok önemli. 2009 yılında göreve geldiğimizde ilk yaptığımız projelerden birisi Evlilik Okulu Projesiydi. O günden bu yana belki de on binlerce kişinin yuvasında mutlu olmasına vesile olabildiysek bizim için ne mutlu. Proje çerçevesinde yeni evlenecek çiftlerimize çamaşır makinası hediye ediyoruz. Dar gelirli çiftlerimize ilaveten çeyiz seti hediye ediyoruz. Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye Şahinbey Belediyesi'dir. Geçen yıl 18 bin 102 gencimizin nikahını kıydık. Bu yıl ise bu sayı 20 bine doğru gidiyor. Bu da bize ayrı bir mutluluk veriyor. Şimdiden tüm çiftlerimizi tebrik ediyor, mutluluklar diliyorum” diye konuştu.