Evlilik okulundan 653 çift daha mezun oldu

Şahinbey Belediyesi'nin mutlu evlilik, huzurlu toplum oluşturma adına yaptığı Evlilik Okulu projesi ile 653 çift daha sertifikasını alarak mezun oldu.

Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği Evlilik Okulu projesinin Temmuz, Ağustos, Eylül aylarındaki eğitimlerine katılan 653 kursiyer sertifikalarını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Yazar Dilek Cesur'un elinden aldı. Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen Evlilik Okulu projesinden şimdiye kadar 40 bin 451 kişi yararlanırken, eğitime katılan yeni çiftlere çamaşır makinesi hediye ediliyor.

''Evlilik toplumumuzun çekirdek yapısıdır''

Evlilik Okulu Projesini önemsediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak yeni evlenecek çiftlerimize eğitimler veriyoruz. 3 Haftalık eğitim sonrasında dördüncü haftasında eğitime katılan çiftlere sertifikalarını veriyoruz. Dinimiz bize beşikten mezara kadar öğrenmeyi emrediyor. Evlilik toplumumuzun çekirdek yapısıdır. Evliliği hem dinimiz hem de Şahinbey Belediyesi olarak biz teşvik ediyoruz. Evlilik Okuluna katılan ve yeni evlenecek olan tüm çiftlerimize otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Ayrıca maddi durumu sıkıntılı olan ve evlenmek isteyen çiftlerimize oturma grubu, buzdolabı, fırın, 2 tane halı ve elektrikli süpürge hediye ediyoruz. Evlilik Okulu'ndaki eğitimlerde çiftlerin birini anlaması için çok önemli. Toplumumuza baktığımızda suça karışan çocukların annesi veya babası ayrılmış çocuklar. Suç örgütleri bu çocuklara daha çok musallat oluyor. Bu nedenle aile birliğimizi korumamız gerekiyor" dedi.

Şahinbey Belediyesi'nin projelerini yakından takip ettiğini ifade eden Yazar Dilek Cesur “Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çalışmalarını sosyal medya üzerinden takip ediyor ve ülkem adına gurur duyuyorum. Türkiye genelinde örnek alınacak projeler yapıyor. Kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.