Evsel atık ilaçların bertaraf edilmesi projesi tamamlandı

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Şahinbey Belediyesi ve TEB 8'inci Bölge Gaziantep Eczacılar Odası iş birliğinde 2015 yılında başlatılan “Evsel Atık İlaçların Bertarafı Projesi”, düzenlenen kapanış toplantısıyla sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi yine toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bir projede yerini aldı. 4 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında, Şehitkamil ve Şahinbey ilçesindeki kamu kurumlarında çalışan personeller, personellerin yakınları ve halka yönelik bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, sıfır atık yönetmeliği doğrultusunda, ilaçların toplanması ve bertarafını sağladı. Bilgilendirme çalışmalarıyla 2015 yılı itibariyle başlayan proje, Gaziantep Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda bulunan “Atık İlaç Deposu”nda biriktirilen ilaçlar, bertaraf edildi. Şahinbey ilçesi Mehmet Erdemoğlu İlkokulu'nda organize edilen proje kapanış toplantısına, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Alan, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Emel Kıraç, Başkan Vekili Dr. Serdar Tolay'la çok sayıda davetli katıldı.

Proje çalışmalarında elde edilen sonuçların konuşulduğu toplantıda, şu bilgilere yer verildi:

“Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de yanlış ve gereksiz ilaç kullanımı, halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor. İlaca erişim kolaylaşınca ‘bir gün lazım olur' düşüncesi evlerimizde ilaç bulundurma alışkanlığımızı artırdı. Kullanılmayan, miadı geçmiş ilaçlar, ailemiz, toplumumuz ve çevremiz için geri dönüşü zor olabilecek riskler taşımaktadır. Atık ilaçların çöplere karışması; hem kolay ulaşılabilirliği nedeniyle risk oluşturuyor hem de arıtma tesisleri ve çöp depolama alanlarının işleyişine zarar verebiliyor. Her geçen yıl farkındalığımız artmış olup; atık ilaçlarla ilgili daha çok vatandaşımıza bilgi sunduk. Şahinbey Belediyesi Bölgesi'nde 20 okula, 20 sosyal tesise gidilerek eğitimler verildi. Gidilen yerler ve 14 kamu kurumunda eğitimler akabinde anketler yapıldı. Toplanan ilaçlar sayıldı, sonuçla anketlerde vatandaşların verdiği bilgiler karşılaştırıldı. Toplanan ilaçlar kendi arasında antibiyotik, ağrı kesici, kalp damar ilaçları olarak kategorize edildi. Proje, kalıcı ve literatürü doğrular nitelikte bilgiler sundu. Bu ilaçların yüzde 46'sının hiç açılmadan atıldığı görüldü. 2018-2019 yılında toplam 1 buçuk ton ilaç toplandı, halen kutuların boşaltımı devam ediyor. Proje, diğer illerin de dikkatini çekti, gündem konusu olmayı başardı.”