EYE projesi ile GAÜN gençleri “yeşil” iş fikirleri üretecek

Gençlik için Stratejik Ortaklıklar alanında GAÜN tarafından yürütülen ilk proje olma özelliğini taşıyan proje kapsamında, proje ekibi GAÜN Rektörlük makamında bir araya geldi.

Yaklaşık 2 yıl sürecek ve 18-35 yaş aralığındaki gençlerin “yeşil” iş fikirlerini nasıl üretecekleri gerekli beceri ve araçları edinmelerini sağlamayı ve eğitimi amaçlayan proje ile ilgili konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, “Avrupa Komisyonu'nun emisyonları ve atıkları azaltma, doğayı koruma ve daha yeşil bir topluma ve ekonomiye geçme planlarına göre, birçok genç yeşil meslekler alanında bir kariyer planı ya da kendi işini çabası peşinde koşuyor. Bizler de bu proje ile eğitim ve iş ortamı arasındaki boşlukların azaltılması üzerine faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

Ortak ülkelerde “yeşil işletme” eğitimi

Türkiye, İspanya, Portekiz ve Fransa'da eş zamanlı yürütülecek proje faaliyetleri ile uzaktan eğitim platformuna da katkı sağlayacaklarını ifade eden Prof. Dr. Özaydın, “Projenin ilerleyen aşamalarda faaliyetleri arasında GAÜN koordinatörlüğünde tüm ortak ülkelerin yer aldığı bir eğitimde planlanıyor. Bu bağlamda projenin hem yükseköğretim ve istihdam hem de çevreci yönleri bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Ortak ülkelerdeki gençler “yeşil bir iş” projesine başlamış oldular

Rektörlük bünyesinde gerçekleştirilen toplantıda proje ekibiyle birlikte projenin amaçları ve faaliyetleri değerlendirilirken, bir yandan da faaliyetler için planlamalar yapıldı. Proje ekibi ve yürütücüleri arasında Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası ve Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı'nın yer aldığı projede, ilk aşamada GAÜN öğrencilerine yönelik bir anket çalışması yapılacak. Bu çalışma sonrasında müfredat geliştirmek için referans bir doküman hazırlamayı hedeflediklerini belirten proje yürütücülerinden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası, “Proje kapsamında ortak ülkelerde iyi uygulama örnekleri değerlendirilecek ve gençler için bir yol haritası çizilecek. Sürdürülebilir çevre ve kalkınma ile dijitalleşme teması altında bu çalışmadan uzun vadede Avrupa Birliği'nin Yeşil Girişimcilik temasını da desteklemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi Sorumlusu olan proje yürütücülerinden Öğr. Gör. Şehnaz Sakıcı, yeni dönem temalarının başında gelen “yeşil ve dijitalleşme” konularının bu proje ile de Gaziantep Üniversitesi adına güzel bir girişim olduğuna değindi.

Ortak ülkeler ile çevrimiçi faaliyetlerine devam eden ekip, önümüzdeki günlerde çalışma sonuçlarını da paylaşmaya ve yaygınlaştırma çalışmalarına devam edecek.